Cidades Inquérito de rebelião é concluído sem definir autoria de todas as mortes Após 1 ano e 7 meses, Polícia Civil redigiu relatório final, mas ressalta que poderá haver novas diligências. Nove presos foram mortos durante briga entre facções em janeiro do ano passado na unidade prisional

Depois de um ano e sete meses, o inquérito envolvendo as mortes de nove detentos na Colônia Agroindustrial de Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia, foi concluído, segundo a Polícia Civil, mas sem as autorias de todos os homicídios determinadas. O delegado titular do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), Álvaro Melo Bueno, não quis especificar quais homicídio...