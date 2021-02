Cidades Inquérito de extorsão contra padre Robson será revisado pela PC Após mensagens e áudios revelados no Fan- tástico, que mostram relação próxima entre delegada e religioso, caso passará por análise. Investigadora foi afastada

A Polícia Civil de Goiás vai revisar o inquérito de 2019 que investigou a extorsão praticada contra o padre Robson de Oliveira, ex-reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. Mensagens e áudios revelados por reportagem do Fantástico, no último domingo (21), mostram uma relação de proximidade entre o religioso e a delegada responsável pelo caso, Renata V...