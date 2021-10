Cidades “Inovam, mas continuam no crime”: operação prende quatro suspeitos por golpe do novo número O nome da operação faz referência aos antecedentes criminais dos presos, que têm passagens por roubo e tráfico de drogas. Um deles, inclusive, faz uso de tornozeleira eletrônica

Quatro pessoas foram presas nesta sexta-feira (1º) suspeitas de integrarem uma associação criminosa voltada para a prática de estelionatos por meio do golpe do ‘novo número’. Por meio da operação “Inovam, mas continuam no crime”, a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) cumpriu ainda mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia, Senador C...