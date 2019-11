Cidades Inmet prevê chuvas isoladas em Goiás neste final de semana Temperatura também deverá cair e ficar em torno de 32°C com mínima em 21°C

O final de semana prolongado deverá ser de chuvas isoladas em todo o Estado, com indicação de queda da temperatura. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas que estão entre 36°C e 37°C devem cair para 32°C, sendo que a mínima pode chegar a 21°C. Somente em dezembro os goianos poderão contar com chuvas constantes e intensas, de acordo com i...