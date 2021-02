Cidades Inmet prevê chuvas intensas e emite alerta de perigo para Goiás A entidade prevê ventos entre 60 km/h a 100 km/h pelo menos até as 13h deste sábado (6)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para esta sexta-feira (5), em Goiás. A instituição prevê chuvas intensas e ventos entre 60 km/h a 100 km/h pelo menos até as 13h deste sábado (6). Além de Goiás, o alerta é válido também para os Estados de Tocantins, Mato Grosso e Rondônia, além do Distrito Federal. O Inmet ressalta que as chuv...