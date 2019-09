Cidades Inmet emite alerta para 102 cidades de Goiás devido baixa umidade do ar Situação é considerada de grande perigo por registros que chegam a 8%. Estado de emergência é considerado quando o valor é menor que 12%, conforme o órgão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu um alerta de "grande perigo" para 102 cidades de Goiás, após registrar menor umidade relativa do ar de somente 8%, na última quinta-feira (5). Esse número é considerado estado de emergência, quando o valor é menor que 12%, pior do que o cenário encontrado em desertos, onde a média em geral é de 15%. Apesar do índ...