Inmet alerta para risco de tempestade em 218 dos 246 municípios de Goiás nesta terça-feira (1º)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta nesta segunda-feira (30) de perigo potencial de tempestade para 218 dos 246 municípios de Goiás durante a madrugada e início da manhã desta terça-feira (1º), incluindo a região metropolitana de Goiânia. Conforme o comunicado, as pancadas de chuva devem atingir as regiões do Leste, Centro, Sul, Norte e Noro...