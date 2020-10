Cidades Inmet alerta para grande perigo com onda de calor; veja municípios goianos afetados De acordo com o comunicado, por cinco dias a temperatura pode ficar 5ºC acima da média

Atualizada às 13h34. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu nesta segunda-feira (5) um alerta de onda de calor com temperatura 5ºC acima da média por período maior do que cinco dias em Goiás. Em casos de ocorrências, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil do município e ou o Corpo de Bombeiros, através do número 193. De acordo com comunic...