Vida Urbana Iniciativa em Goiás visa valorização de patrimônios histórico e cultural Organização internacional inicia trabalho de cooperação técnica com o governo de Goiás para desenvolver turismo sustentável e economia criativa

Iniciativas nas áreas de turismo sustentável e economia criativa devem ser prioridade no início do trabalho de cooperação técnica entre o governo de Goiás e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), cujo primeiro passo foi dado oficialmente nesta quarta-feira (10), com a presença da diretora e representante da Unesco no Brasil, Marl...