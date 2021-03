Cidades Inhumas vive colapso no sistema de saúde com aumento dos casos de Covid-19 Cidade vive pior momento da pandemia, com pacientes internados em corredor e dificuldade para manter paciente entubado sedado, por escassez de medicamentos

Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia (RMG), vive um verdadeiro colapso do sistema de saúde por conta da pandemia do coronavírus. Sem vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede pública estadual, unidades de saúde do município têm pacientes amontoados em corredores e salas de exame. Doentes graves são entubados, mas começam a acordar e removem o tubo, por cau...