Uma série de relatos de moradores de Inhumas, cidade localizada na Região Metropolitana de Goiânia, afirma que uma grande desorganização tomou conta dos locais de vacinação contra a Covid-19, na última terça-feira (8), após o município alterar a faixa etária de pessoas sem comorbidades que poderiam se imunizar de 57 anos para 40. Algumas pessoas afirmam ter esperado mais de quatro horas em fila sem conseguir tomar uma dose dos imunizantes.

Em contato com a reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Inhumas negou desorganização e informou que toda a vacinação foi monitorada por equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e de Fiscalização. A pasta exemplificou relatando que no drive em alguns casos, após a distribuição de senhas, o número de ocupantes do veículo aumentou e com isso foi necessário a intervenção das equipes de segurança.

Segundo a secretaria, algumas pessoas continuaram nas filas de vacinação mesmo após serem informadas que não seriam atendidas.

A estratégia de Inhumas foi descer a faixa etária ao longo do dia, após uma suposta baixa procura de pessoas com mais de 57 anos. Posteriormente, por volta das 10h da manhã, a campanha foi estendida para pessoas com 55 anos ou mais. No período da tarde, por volta das 15h, a Prefeitura estabeleceu que pessoas acima de 40 anos poderiam se deslocar aos dois postos de vacinação disponíveis na cidade para receberem as doses.

Conforme a SMS, a intenção, devido a baixa procura, era acabar com as doses que estavam nas câmaras frias da cidade, após o município ser informado pelo Governo de Goiás que receberia duas novas remessas de vacinas contra a Covid-19 até o fim da semana.

Nesta quarta-feira(9), a Prefeitura publicou um comunicado afirmando que está no aguardo da chegada de novas doses dos imunizantes para dar continuidade à vacinação para a população com mais de 40 anos e pessoas com comorbidades. Segundo a pasta de saúde, mesmo com a chegada de vacinas não irá ocorrer uma nova mudança na faixa etária contemplada.