Cidades Ingoh retoma serviço em Goiás em meio a disputa judicial Decisão garante a instituto de oncologia o direito de atender servidores públicos. Convênio estava suspenso após denúncias de fraude no tratamento de câncer e investigação policial

Em meio a uma disputa judicial com o Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo), o Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh) voltou a realizar atendimentos de oncologia e hematologia pelo convênio dos servidores públicos estaduais na última segunda-feira (15). A retomada do serviço atende a uma decisão em um agravo de instrumento ass...