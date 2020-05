Cidades Ingoh está proibido de receber novos pacientes do Ipasgo Instituto informou que segue atendendo normalmente os pacientes que já realizam atendimentos e que já recorreu da decisão

O Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh) está proibido de atender novos pacientes. A decisão é do juiz Wilton Müller Salomão, da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, que negou liminar em mandado de segurança proposto para anular a suspensão de cadastramento para atendimento de novos pacientes do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado d...