Cidades Ingoh diz estar “indignado” por suspensão do atendimento a novos pacientes do Ipasgo Hospital afirma que possui uma liminar na justiça que estipula um prazo até o próximo dia 17 para apresentarem provas relativas ao processo que é investigado, por isso, determinação estaria sendo descumprida

O Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh) diz estar “indignado e surpreso” com a suspensão parcial do atendimento de novos pacientes do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo). Isso porque, aponta que no último dia 7 uma liminar na justiça determinou que o órgão apresentasse provas relativas ao Processo Administrativo Disciplinar q...