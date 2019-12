Cidades Ingoh atende normalmente

O atendimento nas unidades do Ingoh continuou normalmente nesta quinta-feira, apesar do grande número de policiais transitando pelos locais. No prédio central da rede, na Rua 87, no Setor Sul, cerca de 20 policiais coletaram documentos e equipamentos eletrônicos durante toda a manhã. Os diretores da empresa permaneceram no local e se reuniram com diversos advogados. Pe...