Cidades Infrações sobem na pandemia Mesmo com período de isolamento maior no primeiro semestre, desobediência do motorista é maior em 2020 do que em 2019. Em média, são 300 infrações a mais por dia

Mesmo durante a pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2), o número de infrações de trânsito flagradas em Goiânia aumentou em comparação com o ano passado. Com menos carros nas ruas, o total de registros de flagrantes de desrespeito às regras de trânsito por dia passou de 2.475 em 2019 para 2.705 em 2020. O aumento é visto com preocupação pelo presidente da Secretaria Muni...