Cidades Infectologista afirma que não há motivo para pânico sobre meningite em Goiânia Especialista descarta cenário de surto da doença no Estado e Secretaria de Saúde diz que dados apontam para redução dos casos

Apesar do aumento da procura por vacinas contra a meningite, após a morte de menino de 9 anos com suspeita da doença, o infectologista Boaventura Braz de Queiroz, médico do Hospital de Doenças Tropicais (HDT), afirma: “Não há motivos para pânico, não estamos em surto”. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), dados preliminares apontam uma red...