Cidades Infectados por Covid-19 passam de 5 milhões no mundo Epicentro da doença, EUA já têm 93,5 mil mortos

A pandemia do novo coronavírus já infectou mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo. A marca foi ultrapassada na madrugada desta quinta-feira (21). Dados compilados pela Universidade Johns Hopkins mostram que, mais precisamente, 5.034.458 de pessoas contraíram o vírus e 329.300 morreram por causa da doença. Os Estados Unidos seguem no topo do ranking feito pela universidade d...