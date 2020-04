O preconceito, boatos, linchamento virtual, falta de conhecimento sobre a doença e o medo da exposição deles mesmos e das famílias foram algumas das coisas mais difíceis que alguns dos quase 90 goianos diagnosticados com o novo coronavírus (Covid-19) têm enfrentado nos últimos dias, conforme relataram à reportagem.

O psicólogo Mayk da Glória afirma que toda situação de privação de contato por si só traz uma carga negativa e que esta condição é ainda mais intensa no caso das pessoas infectadas com o novo coronavírus. Segundo ele, a curto prazo estas pessoas podem ficar muito ansiosas e abusar do álcool, drogas e medicações e até perder o sono e o apetite. “A médio e longo prazo podem desencadear quadros depressivos e até de transtorno pós traumático”, explica o psicólogo.

Da Glória diz que este estresse e a fragilidade emocional podem atrapalhar a recuperação das pessoas doentes. “Nós já sabemos há algum tempo que a condição emocional das pessoas interfere no sistema imunológico delas, afetando diretamente a defesa do organismo”, esclarece.

O psicólogo afirma que em um momento como este é muito importante que as pessoas sejam empáticas umas com as outras. “É normal que as pessoas sintam medo porque é uma doença nova. Porém é preciso lembrar que as pessoas que ficaram doentes não escolheram isso e que elas não deixaram de ser nossos amigos, parentes, vizinhos e colegas de trabalhos por estarem nesta condição”, pontua.

Para as pessoas que estão doentes, o psicólogo diz que o melhor a fazer em momentos como este é se resguardar. “É preciso fazer um bom uso das redes sociais e dosar o consumo da grande quantidade de informação que se tem sobre o assunto, tomando muito cuidado com as notícias falsas”, explica. Uma outra estratégia importante é contar com o apoio da família. “Fazer vídeo chamadas ou receber na porta de casa uma comida feita com afeto é muito importante. Além disso, fazer atividades que dão prazer e distraem também ajuda”, concluiu o psicólogo.

“Nunca fui uma pessoa de baladas/bares”

O estudante Iury Lima, de 28 anos, foi infectado pelo novo coronavírus (Covid-19) depois de ter viajado para a Europa para participar da 43ª sessão da Comissão de Direitos Humanos na Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, na Suíça. Ele faz mestrado nos Estados Unidos, mas não pode voltar para o país, pois todos os voos vindo do continente foram suspensos pelo governo norte-americano. Por isso, ele seguiu para Catalão, cidade onde a família dele mora.

O estudante, que afirma ter seguido todos os cuidados recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), conta que não foi fácil para ele enfrentar os boatos que circularam nas redes sociais de que ele teria chegado de viagem e saído pela cidade contaminando outras pessoas. “Se eu tivesse realmente espalhado como foi noticiado, minha família e todas as pessoas com as quais supostamente encontrei estariam infectadas. Felizmente isso não aconteceu, uma vez mais, provando que eu não espalhei o vírus pela cidade”, esclarece.

Iury diz que para a família dele também foi um momento complicado. “Acho que pior que o coronavírus, talvez seja o vírus que as pessoas carregam dentro de si (ódio, rancor, sentimento de vingança). Minha família teve acesso a tudo e ficamos bem decepcionados, principalmente com os falsos amigos que acabaram revelando-se”, enfatiza. Para ele, que recebeu alta no último dia 27, estar curado e saber que não passou a doença para ninguém foi um alívio. “Agradeço a Deus todos os dias por isso”, afirma o jovem.

Segundo ele, que teve sintomas como febre, fôlego curto, tosse e, por último, anosmia (perda do olfato e paladar) que foram diminuindo com o tempo, o período de quarentena foi bom para exercitar a saúde mental. “O meu isolamento serviu tanto para reflexões, tanto quanto para trabalhar minha sanidade mental com as notícias falsas”, explica. O rapaz diz que o apoio familiar também fez muita diferença. “Conversávamos pela janela do meu quarto ou pelo telefone, mesmo estando na mesma casa. Sorte a minha de ter uma família muito bem estruturada e que me apoia constantemente”, reforça.

O rapaz, que já está completamente saudável, segue em Catalão e conta que mesmo curado não quer sair para respeitar o isolamento social. “É importante frisar que nunca fui uma pessoa de baladas/bares, como dito em redes sociais. Prefiro ficar em casa com minha família. Imagino que a população esteja receosa, mas não precisa ficar. Estou curado, assim como milhares de pessoas no mundo”, esclarece.

Iury, que está aproveitando a quarentena para finalizar o mestrado, acredita que tudo tem um propósito. “É necessário que passemos por momentos de luta para voltarmos mais fortes. Sobre os planos, a partir de agora, prefiro me resguardar, curar-me psicologicamente e voltar às minhas atividades normais”, finaliza o estudante.

“Me chamaram até de criminosa”

Uma mulher de 44 anos que foi diagnosticada com o novo coronavírus e preferiu não ser identificada afirma que ela e a família sofreram muito por causa do julgamento das pessoas da cidade onde moram. “Eu fiquei em casa o tempo todo e posso dizer que sofri menos. Porém, minha família teve de aguentar muita coisa desnecessária na rua”, explica a mulher. Para ela, que teve sintomas gripais como tosse seca, dor de cabeça e no corpo e febre, as pessoas precisam conhecer e aprender a lidar melhor com a doença. “Eu falo isso inclusive para os profissionais da saúde”, ressalta.

Ela conta que o pai, que é idoso e mora com ela, precisou ir até uma unidade de saúde da cidade onde morou durante o período em que ela estava doente e sofreu preconceito por ser parente dela. “Mesmo eu estando em isolamento na hora que souberam que ele era meu pai, ele e a acompanhante foram levados para um lugar isolado. Uma enfermeira chegou a falar que não ia ter contato com ele porque tinha medo e filhos pequenos para criar. Isso mostra um despreparo completo”, relata a mulher.

Ela, que recebeu alta no dia 23 deste mês e está saudável, diz que enfrentar a doença foi muito assustador e que ficou temerosa pela família, além de ter sofrido com o isolamento completo. “Situações como esta só pioram tudo. Já é muito difícil passar por isso e a falta de tato das pessoas para lidar com isto agrava ainda mais a situação”, enfatiza.

“As pessoas estão muito assustadas e não sabem lidar com o problema”, conta Joel Braga Filho

O diretor de Articulação Política da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), Joel Sant’Anna Braga Filho, de 57 anos, e ficou 12 dias hospitalizado no Hospital do Coração Anis Hassi por causa do novo coronavírus, acredita que o comportamento hostil das pessoas em relação aos doentes parte do medo do desconhecido. “As pessoas estão muito assustadas e não sabem lidar com o problema. Como é uma doença que ainda não tem tratamento específico e nem vacina, elas agem assim”, afirma.

Joel, que contraiu a doença depois de voltar de uma viagem para Portugal e ter passado por São Paulo e tem asma e bronquite, foi hospitalizado no último dia 14 e no mesmo dia surgiram boatos no condomínio onde ele mora de que havia disseminado a doença. “Pegaram o filme da academia em que eu aparecia uma semana antes do aparecimento da doença e colocaram nos grupos, dizendo que eu estava espalhando o vírus. Além disso, afirmaram que eu estava em uma festa que nunca participei”, esclarece.

Filho explica que quando os boatos surgiram ele estava em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) - onde permaneceu por cinco dias por causa de uma pneumonia - e quem teve de lidar com a questão foi a esposa dele. “Ela que sofreu e não me contava o que estava acontecendo para não atrapalhar a minha recuperação”, diz.

O diretor que está se recuperando em casa e deve ter alta neste sábado (4) afirma que o apoio da família, amigos e colegas de trabalho foi essencial. “É muito importante para a recuperação do doente. Como a baixa imunológica afeta a recuperação, o bom estado psicológico do paciente é muito importante para se restabelecer”, esclarece.

Joel afirma ainda que é preciso que as pessoas lidem com a doença com a seriedade necessária. “Sofri na pele como é ruim ter de ir para uma UTI isolada e não saber o que vai acontecer. Por isso, digo para que todos sigam todos os procedimentos que estão sendo pregados pelos órgãos de saúde. Só quem teve a doença pode falar”, finaliza.



Pessoas sem diagnóstico da doença também sofrem

Outras pessoas que nem chegaram a ser diagnosticadas com o novo coronavírus (Covid-19) também foram hostilizadas por causa da possibilidade de estarem contaminadas. No fim deste mês uma gestante afirmou ter tido a casa apedrejada em Águas Lindas de Goiás depois que um áudio com um boato de que ela estaria infectada com o vírus circular pela cidade.



De acordo com o áudio, a mulher, que registrou o caso na delegacia, teria tido contato com um irmão que esteve na Itália. Porém, o homem alegou que, na verdade, viajou para o Paraná. A gestante realmente havia procurado um hospital com os sintomas da doença e tinha sido encaminhada para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT), onde fez o exame da doença, que deu negativo, e ao voltar para casa se deparou com o apedrejamento.

O lutador de kickboxing, Guilherme Pereira Júlio Braga, de 35 anos, que mora em Formosa, foi um dos primeiros casos suspeitos da doença no Estado, depois de chegar de viagem à Europa. Ele diz que também sofreu preconceito pela possibilidade de estar doente. Na época, ele afirmou que desde que entrou no hospital, diversas pessoas na cidade começaram a usar máscara e que até mesmo a irmã dele, que não chegou a ter contato com o lutador, foi dispensada do trabalho até que o exame de Guilherme fosse divulgado.

A família de um idoso, de 62 anos, que morreu no último dia 23 em Trindade também foi hostilizada pelos vizinhos e moradores da cidade depois que surgiu a suspeita do idoso ter morrido por causa do novo coronavírus. De acordo com um familiar da vítima, algumas pessoas ligaram para parentes que moravam na mesma casa que o homem e pressionaram eles para se mudassem do local.

O idoso faleceu pouco tempo depois de dar entrada em uma unidade de saúde da cidade. Segundo os profissionais do local, uma amostra foi colhida por ele ter apresentado sintomas suspeitos da doença como febre, tosse, pressão alta e dificuldade para respirar. A família sempre negou os sintomas e afirmou o tempo todo que ele teve um enfarte. O resultado do exame que descartou a presença do vírus saiu no último dia 26.