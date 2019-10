Cidades Infecção por sarampo destrói a memória do sistema imune para outras doenças Dois estudos publicados nesta quinta, 31, nas revistas Science e Science Immunology mostram que não vacinar contra o sarampo pode deixar a criança vulnerável a várias outras doenças no longo prazo

Na onda do movimento antivacina em todo o mundo e do ressurgimento de casos de sarampo, dois estudos publicados nesta quinta, 31, nas revistas Science e Science Immunology mostram que não vacinar contra a doença pode deixar a criança vulnerável não só ao sarampo como a várias outras doenças no longo prazo. As pesquisas feitas de modo independente com 77 crianças...