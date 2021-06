Cidades Inep publica edital do Enem; inscrições começam em 30 de junho Com atraso de mais um mês em relação aos anos anteriores, a publicação traz detalhes sobre a prova que está marcada para os dias 21 e 28 de novembro

O edital do Enem 2021 foi publicado na nesta quarta (2) no Diário Oficial da União. Com atraso de mais um mês em relação aos anos anteriores, a publicação traz detalhes sobre a prova que está marcada para os dias 21 e 28 de novembro. As inscrições começam em 30 de junho e vão até 14 de julho. Os candidatos terão até 19 de julho para o pagar a taxa de inscrição, de R$ ...