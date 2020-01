Cidades Inep divulga notas do Enem As notas do Enem podem ser usadas no Sisu, Fies e ProUni

Nesta sexta-feira (17), os quase 4 milhões de participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 podem consultar os resultados das provas. Os estudantes tem acesso à nota da redação e à pontuação de cada uma das quatro áreas de conhecimento: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. As notas estarão disponíveis na Página do Participante e no aplicativo do Enem. É precis...