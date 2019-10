Cidades Inep divulga nesta quarta (16) os locais de prova do Enem 2019 Os participantes poderão conferir no cartão, o local da prova, o número da sala, a opção de língua estrangeira, entre outras informações

A partir desta quarta-feira (16), os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão acessar o Cartão de Confirmação da Inscrição e saberão o local onde farão o exame. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Cerca de 5,1 milhões de estudantes estão inscritos no Enem 2019. O cartão, que poderá ser consultado na Página do Participante, na int...