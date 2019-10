Cidades Inep divulga locais de prova do Enem 2019 Estudantes podem consultar informações pelo site. Provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou nesta quarta-feira (16) os cartões de confirmação de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. Entre outras informações, os estudantes têm acesso ao local onde farão o exame neste ano. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. “A recome...