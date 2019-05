Cidades Inep demite servidores após descobrir que senha da prova do Encceja foi enviada por telefone Inscrições para o exame estão mantidas até o dia 31 de maio. Mais de 700 mil pessoas já se inscreveram para participar da prova

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) admitiu uma quebra no protocolo de segurança na impressão de uma prova que seria realizada em agosto. O órgão exonerou dois servidores de cargos em comissão por envolvimento no caso. O problema ocorreu na entrega das provas do Exame Nacional de Certificação e Competências de Jovens e Adultos (Encceja) para a...