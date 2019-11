Cidades Inep analisará reclamação de estudante que se sentiu prejudicado no Enem Pedidos para reaplicação podem ser feitas na Página do Participante a partir do dia 11 de novembro, após o segundo dia de prova

O estudante que se sentiu prejudicado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderá informar o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) a partir do dia 11. Cada caso será analisado e o participante poderá ter direito a fazer a prova novamente. "Caso você tenha se sentido prejudicado com relação à logística de aplicação do exa...