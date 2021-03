Cidades Indiciado por estupro de vulnerável no Distrito de São Gabriel está foragido Cledimilton Gonçalves Almeida é suspeito de abusar sexualmente de duas netas da ex-companheira

A Polícia Civil de Goiás concluiu o inquérito que investigava abusos sexuais contra duas crianças, de oito e onze anos, no distrito de São Gabriel. Cledimilton Gonçalves Almeida foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e está foragido da justiça. De acordo com a polícia, as vítimas eram irmãs e costumavam dormir na casa da avó, companheira do acusado. As inv...