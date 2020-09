Cidades Indicadores afastam possibilidade de retorno das aulas em Goiás Até 30 de setembro as aulas presenciais estão suspensas nas escolas de ensino básico, fundamental e médio, mas cresce o debate para a retomada das atividades

A menos de duas semanas do fim do prazo de suspensão das aulas presenciais em Goiás – que segue até o dia 30 –, o Estado ainda está longe de atingir os critérios definidos para o retorno. De acordo com o que foi estipulado pelo Centro de Operações de Emergências (COE), a volta aos bancos escolares será liberada quando a ocupação de leitos for menor que 75% da capacida...