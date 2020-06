Cidades Indústrias em Rio Verde confirmam mais de 600 casos de Covid-19 após testagem No total, mais de 15 mil exames foram realizados desde a última sexta-feira e números podem ser ainda maiores

A prefeitura de Rio Verde realizou, desde a última semana, mais de 15 mil testes em funcionários de pelo menos seis grandes indústrias que atuam na cidade. Destes, pelo menos 600 já foram contabilizados como positivos sendo que 283 já constavam no último boletim divulgado no domingo (7), pelo prefeito Paulo do Vale. Os números atualizados devem ser divulgados ainda n...