Indústria tem 21% dos casos de Covid-19 em Anápolis

Uma empresa do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) tem 113 funcionários que testaram positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2). Os casos confirmados de colaboradores da Brainfarma foram registrados do início da pandemia até a última sexta-feira (12) e representam 21,16% do total de registros do tipo na cidade até esta terça-feira (16). O boletim epidemiológico ...