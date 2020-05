Vinte e um funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Brainfarma, indústria farmacêutica, em Anápolis, na região Central de Goiás, foram afastados após cinco trabalhadores ser diagnosticados com o novo coronavírus (SARS-Cov-2). Em nota, na manhã desta terça-feira (12), a empresa confirmou a informação.

Na nota, a Brainfarma informou que os funcionários da empresa terceirizada atuam na expansão da fábrica da empresa e não tiveram nenhum contato com os outros colaboradores, que seguem trabalhando no fornecimento de medicamentos.

Ainda de acordo com o comunicado, desde abril a empresa reforçou medidas de saúde e segurança na fábrica, como medição de temperatura com termômetros infravermelho na entrada, uso obrigatório de máscaras de proteção, higienização das mãos com álcool em gel, além das regras de distanciamento entre as pessoas da unidade.