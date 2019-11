Cidades Indígenas venezuelanos refugiados em Palmas mudam para Goiás e Maranhão Foram providenciadas 25 passagens para esta quinta-feira, 28, com destino a Goiânia (GO); outras quatro famílias já embarcaram para Imperatriz (MA)

Após cerca de 10 dias refugiados em Palmas (TO), os indígenas venezuelanos decidiram ir embora do Tocantins. Conforme a Prefeitura de Palmas, foram providenciadas 25 passagens para esta quinta-feira, 28, com destino a Goiânia (GO). Outras quatro famílias já embarcaram para Imperatriz (MA) na última quarta-feira, 27. Por meio da diretoria de Proteção Social Especi...