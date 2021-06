Cidades Indígena morre atropelado em Aragarças, na divisa com Mato Grosso Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem aparenta ter em torno de 30 anos. O motorista do veículo fugiu do local e ainda não foi identificado

Um indígena, que ainda não foi identificado, morreu na madrugada desta quarta-feira (2), após ser atropelado na BR-070, a cinco quilômetros do município de Aragarças, na divisa de Goiás com o Estado do Mato Grosso. O corpo da vítima foi recolhido pelo IML. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem aparenta ter em torno de 30 anos, e usava ...