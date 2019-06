Cidades Incertezas marcam véspera de mudança de espaço da Feira Hippie Comerciantes falam de dúvidas sobre como vai ser trabalho em novo local, após transferência para que Prefeitura possa dar sequência a obras na Praça do Trabalhador

O último fim de semana de funcionamento da Feira Hippie em seu local tradicional, no Centro de Goiânia, antes da mudança para a revitalização da Praça do Trabalhador, iniciada na última terça-feira, dia 11, é vivido com apreensão e ansiedade pelos feirantes. Na próxima quinta-feira, dia 20, os feirantes deverão ser realocados para os arredores da praça, onde permanecer...