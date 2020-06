Cidades Incêndios na Amazônia em junho preocupam Analistas ambientais acreditam que indicadores de maior derrubada podem se confirmar neste nos próximos meses

Entrando em seu período mais seco, a Amazônia já tem as três primeiras semanas de junho com os maiores números de focos de incêndio desde 2007. Do início do ano até agora, os registros de queimadas também cresceram na maior parte dos Estados do bioma, em comparação com 2019, ano marcado pelas queimadas que chamuscaram a imagem ambiental internacional do Brasil. En...