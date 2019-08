Cidades Incêndios crescem 32% em Goiás Entre janeiro e julho deste ano foram contabilizadas 4.070 ocorrências de fogo em vegetação. Semad inicia cursos sobre prevenção e realização de aceiros em unidades de conservação

O número de incêndios detectados pelo Corpo de Bombeiros em Goiás entre janeiro e julho deste ano somam 4.070 ocorrências, número 32% maior ao do mesmo período do ano passado: 3.084 registros do tipo. Julho costuma representar o pico do fogo no Estado, entretanto, agosto e setembro apresentam quantidades elevadas próximas às do sétimo mês do ano. Para minimizar o pro...