Cidades Incêndios avançam e MS prepara operação de guerra no Pantanal O acumulado nos últimos cinco dias chegou a 1.432 focos

Grandes incêndios destruíram mais 5 mil hectares, entre a noite de quarta e a tarde desta quinta-feira, 31, no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Em 24 horas, os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registraram 437 focos no Estado, a maioria nessa região. O acumulado nos últimos cinco dias chegou a 1.432 focos. A área queimada somente no Pantanal, s...