Cidades Incêndios afetam parques nacionais em Goiás Na Chapada dos Veadeiros, focos são combatidos desde domingo. Em Mineiros, Bombeiros controlaram fogo em Parque das Emas

Incêndios de grande proporção afetaram as duas principais unidades federais de conservação em Goiás. No Parque Nacional da Chapadas dos Veadeiros (PNCV), no Nordeste goiano, brigadistas e voluntários lutam para combater os focos desde domingo. No Parque Nacional das Emas, na região Sudoeste do Estado, o Corpo de Bombeiros contou com o auxílio de uma chuva e conseguiu con...