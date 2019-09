Cidades Incêndio que atingiu Parque Estadual João Leite, em Goiânia, neste sábado, ainda não foi controlado Além de Bombeiros, Semad e ONG auxiliam no combate às chamas

Um incêndio que atingiu a vegetação do Parque Estadual do João Leite, em Goiânia, na tarde deste sábado (14) ainda não foi controlado. No total, 50 bombeiros além de brigadistas da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e de uma Organização Não Governamental (ONG) participam do combate ao incêndio. A queimada começou às m...