Cidades Incêndio no Parque Estadual da Serra Dourada é controlado após seis dias de trabalho Cerca de 30 pessoas, entre bombeiros e brigadistas da secretaria estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, trabalharam para conter as chamas na região entre Cidade de Goiás e Mossâmede

Um incêndio que devastava áreas de conservação do Parque Estadual da Serra Dourada, entre os municípios de Goiás e Mossâmedes, finalmente foi controlado. Cerca de 30 pessoas, entre bombeiros e brigadistas da secretaria estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, trabalharam para conter as chamas na região. De acordo com o diretor do parque, Maurício da Vei...