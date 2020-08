Cidades Incêndio no Parque dos Pireneus já foi controlado De acordo com Corpo de Bombeiros, neste momento a corporação faz o monitoramento da área queimada

O incêndio que atingiu o Parque Estadual da Serra dos Pireneus, em Pirenópolis, a 120 quilômetros de Goiânia, na noite desta sexta-feira (28) já foi completamente controlado, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO). Segundo a corporação, neste momento o trabalho que está sendo feito é o de monitoramento da área queimada e resc...