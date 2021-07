Cidades Incêndio no Parque das Emas atinge 30 mil hectares e mobiliza cerca de 100 profissionais Força-tarefa foi montada para atuar no combate às chamas desde a madrugada de domingo (11) e mobiliza efetivo do Distrito Federal e Mato Grosso do Sul

O incêndio no Parque Nacional das Emas, na região sudoeste de Goiás, já dura mais de quatro dias e atingiu 30 mil hectares. Uma força-tarefa envolvendo três corporações, batizada de Operação Cerrado Vivo, foi montada para combater o fogo, que teve início na sexta-feira (9). Além de 46 bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO), que atuam no combat...