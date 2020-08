Cidades Incêndio no Parque da Serra Dourada, na cidade de Goiás, está controlado, diz Semad Iniciados no último sábado (15), os focos de queimada, que alcançavam uma faixa de cerca de 3,5 km, foram reduzidos para aproximadamente 400 metros, diz a pasta

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) informou nesta quinta-feira (20) que o incêndio no Parque Estadual da Serra Dourada, na cidade de Goiás, foi controlado. Iniciados no último sábado (15), os focos de queimada, que alcançavam uma faixa de cerca de 3,5 km, foram reduzidos para aproximadamente 400 metros, diz a pasta. De acordo com o ...