Cidades Incêndio no Parque da Serra Dourada já dura 24 horas em Goiás Fogo iniciado na manhã desta terça-feira (10) e Corpo de Bombeiros envia reforço para o local

No Dia Nacional do Cerrado, comemorado nesta quarta-feira (11), umas das mais emblemáticas reservas do bioma no território goiano é devastada pelo fogo. O incêndio Parque Estadual da Serra Dourada (PESD), situado entre os municípios de Goiás, Buriti de Goiás e Mossâmedes, no Noroeste do Estado, teve início na manhã de ontem e já dura 24 horas. Segundo o Corpo de Bombeiros, r...