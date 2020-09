Cidades Incêndio no Parque Altamiro de Moura Pacheco é controlado “Não há mais risco do incêndio seguir avançando”, explicou o gestor do parque, Marcelo Pacheco

Foi controlado na noite desta quinta-feira (17) o incêndio que atinge o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, às margens da BR 153, entre Goiânia e Anápolis. “Não há mais risco do incêndio seguir avançando”, explicou o gestor do parque, Marcelo Pacheco. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos de 1,4 mil hectares de vegetação foram consumidos pelas chamas. Nessa sexta-feira, os agentes seguem no local trabalhando ...