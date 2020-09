Cidades Incêndio no Jardim Botânico consome equivalente a nove campos de futebol Chamas começaram na manhã desta terça-feira (29) e foram controladas no fim da tarde

O incêndio que atingiu o Jardim Botânico, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia nesta terça-feira (29) queimou 9% da área total do parque, correspondente a nove campos de futebol. As chamas que começaram por volta de 10 horas desta manhã, só foram contidas por volta de 18 horas. No total, mais de 20 homens do Corpo de Bombeiros e 30 funcionários da Agência Municipal d...