Cidades Incêndio na Chapada dos Veadeiros é controlado após dois dias Equipes seguem no local para evitar o surgimento de novos focos

Atualizada às 10h27. Bombeiros, voluntários da Rede Contra Fogo e moradores atuam no combate do incêndio que atingiu uma área da Chapada dos Veadeiros, na região de São João d’Aliança, no norte goiano. O tenente do Corpo de Bombeiros, Paulo Santos, informou, na manhã desta quarta-feira (14), que o incêndio foi controlado, praticamente extinto, e as equipes segue...