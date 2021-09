Cidades Incêndio já destruiu cerca de sete mil hectares do Parque Estadual Terra Ronca, em São Domingos A área queimada corresponde há quase 8,5 mil campos de futebol

Aproximadamente sete mil hectares do Parque Estadual Terra Ronca, em São Domingos, já foram consumidos pelo fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início na última quarta-feira (16) e desde então militares, servidores da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad Goiás) e Brigada Aliança da Terra combatem as chamas. A...