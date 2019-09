Cidades Incêndio interdita GO-020 e causa grave acidente envolvendo três veículos A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) está no local para orientar os motoristas

A GO-020, em frente ao autódromo de Goiânia, no sentido Bela Vista de Goiás está interditada na tarde desta quinta-feira (19) por conta de um grande incêndio. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual houve um grave acidente no local, por conta do incêndio, envolvendo um carro de passeio, um caminhão e uma motocicleta. O motociclista teve ferimentos graves e está sendo ...