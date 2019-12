Cidades Incêndio em residência de Caldas Novas é combatido pelo Corpo de Bombeiros Chamas atingiram um quarto do imóvel e foram controladas rapidamente, segundo a corporação. Não houve feridos

O Corpo de Bombeiros realizou, nesta sexta-feira (20), o combate a um incêndio ocorrido em uma casa no Setor Nova Vila, em Caldas Novas, no Sul do Estado. A suspeita é de que as chamas tenham se iniciado após um curto circuito na fiação. Não houve feridos. De acordo com a corporação, o fogo atingiu um quarto localizado na área externa da residência e foi controlado pela e...